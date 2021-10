Vintips: Disse kartong­vinene passer til late høst­ferie­dager Høstferien er rett rundt hjørnet, og mange vil ha lettvinte løsninger på hytta. Heldigvis finnes det flere kartongviner som gjør nytten.

Mange skal ha et velfortjent avbrekk fra hverdagen neste uke. Og enten det er fjell, fjord eller noe helt annet som står på programmet, ønsker man gjerne å komprimere bagasjen litt. Det tyder i hvert fall salget av kartongvin på, et format som nordmenn og svensker har omfavnet mer enn noen andre.

Heldigvis er utvalget stort, og selv om det sjelden er vinbondens mest eksklusive dråper som havner i kartongene, er det fullt mulig å finne gode kjøp. Husk bare å sjekke tappedatoen på kartongen. Jo ferskere, jo bedre. De fleste kartongviner holder på sin opprinnelige kvalitet i mellom 6 og 9 måneder, litt avhengig av kvaliteten på emballasjen. De som er best beskyttet holder på kvaliteten i opptil et år fra tappedatoen. Dette er ikke viner som er ment for lagring, og plastemballasjen inni pappboksen slipper inn litt luft. Det gjør at vinen gradvis oksiderer, og fruktsmaken falmer. Så sjekk datoen, og be om hjelp på polet hvis du er i tvil.

Anbefalinger