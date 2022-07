Beste råd til eldre: Si ja og kom deg ut!

Gaute Slaatebræk måtte gå av med pensjon da han var 70. Hadde han fått velge selv, ville han gjerne ha jobbet lenger. Å finne noe nytt å bruke tiden på er viktig for å ikke bli ensom, men ikke alltid like lett.

Gaute Slaatebræk jobbet som lærer på Stavanger Katedralskole i mange år. Han gruet seg til å gå av med pensjon. Nå lager han ulike gjenstander av treverk hver uke på Bergeland bydelssenter.

– Jeg tror det er vanlig å tenke at alderdommen er en trist og ensom fase i livet, men den trenger ikke være det. Det krever bare at vi skaper arenaer der de eldre blir inkludert, og at vi har fokus på de mer psykososiale behovene hos de eldre. Alt handler ikke bare om somatisk helsehjelp når det gjelder for eksempel hjemmesykepleien, der må vi også ha fokus på psykisk helse, sier spesialist på eldrepsykologi, Minna Hynninen.

For noen kan overgangen til pensjonisttilværelsen være vanskelig. Enkelte vil gjerne jobbe lenger, og gruer seg til dagen de må levere tilbake nøklene til arbeidsplassen. Andre gleder seg kanskje og ønsker dagen varmt velkommen. Likevel er overgang fra yrkeslivet til roligere dager stor.

Hva skal man nå bruke tiden på for å ikke bli ensom?