Foreldrekoden: Pappa er et nettroll Han spolerer hvert eneste familieselskap med de sterke meningene sine. Nå har kona fått nok.

Det er hun som har sendt ham hit.

Jeg ser det allerede idet jeg henter ham på venteværelset: Han virker eldre enn sine førti år, kroppsspråket hans røper en blanding av resignasjon og sinne.

«Hvordan skal du kunne skape trygghet for barna våre når du er oppgitt og sint hele tiden?» har kona hans spurt.

For Kristian er sint. Sint på tidsånden, sint på den utviklingen samfunnet har tatt. Og nå mener kona hans at nok er nok, at misstemningen og sinnet hans går ut over barna. Hun har sagt det rett ut: Hun vil ikke ha et nettroll i stuen.

Og Kristian føler seg misforstått, alene og ubrukelig.