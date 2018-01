Godeset skole får politikernes støtte: «Arbeidsforholdene er ikke tilfredsstillende», flere rom må skaffes

SKOLE: Et enstemmig oppvekststyre vedtok onsdag at arbeidsforholdene ved Godeset skole «ikke er tilfredsstillende» og at kommunen må skaffe modulbygg eller finne en annen løsning på romproblemene før høsten 2018.