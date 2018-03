Det skrives alt for mye uviktig i avisene. Derfor var det herlig å lese Fevennen sist lørdag. Sørlandsavisen hadde sju sider om komler. De hadde to sider om problemene i regjeringen og sju sider om komler. Det er en prioritering helt etter min smak.

De har forstått noe som vi sliter med å forstå i Rogaland. Komler er det beste som finnes. Uansett hvor mange måneder vi må vente i kø for å slippe inn på michelinresturantene Sabi og Re-naa i Stavanger, vil de aldri klare å komme opp med en rett som når komla til knærne. Det er selvsagt stas med disse resturantene som legger små biter mat på kanten av tallerkenen og drypper saus i kunstferdige kruseduller rundt grønnsaker så sjeldne at de knapt finnes. Sånt fortjener selvsagt stjerner i boka til Michelin, et selskap som har greie på mat siden de lager bildekk, men når skal dekkprodusenten oppdage komla.

Jeg har flere ganger vært innom komla i denne spalten. Den må vel etter hver kunne kalles en kampsak. Komla er nemlig oss på et mye dypere plan enn vi tenker over. Komla er selve livet. La oss begynne med formen. Det er ikke for ingenting at komla er rund som jordkloden. Til min forferdelse oppdaget jeg at Rema 1000 selger komler som ser ut som kremtopper. De er flate i bunnen og spisse på toppen. Jeg er sikker på at problemene til Reitan startet den dagen han tok disse komlene inn i butikken. De runde planetene er selve urformen i universet akkurat som de runde komlene er selve urformen i norske gryter.

Likheten mellom komla og kloden stanser ikke der. Akkurat som kloden har en glødende kjerne av lava, har komla en kjerne vi kaller dott. Begge er avgjørende for oss mennesker. Jeg har riktig nok latt meg sjokkere av komlekokker som har droppet dotten. Det er som å droppe druer i vinlegging. Mesterslakter Idar Haaland på Klepp har fantastiske pølser, men komla hans er uten dott. I fremtiden bør Haaland tenke mer på dotten og mindre på pølsa.

Komler er et av de få områdene som ikke trenger innovasjon. Retten er perfekt. Derfor reagerer jeg sterkt når noen forsøker å fjonge det til. På Gladmaten serveres komler og cava. Det er ingen god kombinasjon. Bobler og stivelse i magen samtidig kan fort få uheldige utslag. Det er ikke for ingenting at ekte komleelskere foretrekker surmelk. Fevennen har gravd i komlegryta og gjort interessante funn. Menn legger ofte ut skrytebilder av komlemiddager på Facebook. Det gjør aldri kvinner. Hva er forklaringen? Her trenger vi feltforskning. Her trenger vi sosiologer.

Hvem har de beste komlene i Rogaland? Det får du ikke vite av meg. Komler er nemlig noe spesielt. De er som multer og gode fiskeplasser. De er som hemmelige steder der jeg hvert år kaster ut hummerteinene mine. Vi kan snakke om alt, unntatt hvor hummeren og laksen står og de gode komlene ligger.