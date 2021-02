Pål Christensen Her er ti bunkere du kan ta turen til

Nå kan du utforske flere bunkere uten å måtte trø i en haug med søppel, takket være frivillige rydde-entusiaster.

En kraftig eim av urin møtte dem på den første dugnaden. Hele gulvet var dekket av søppel. Bunkeren mellom Solastranden og flyplassen var lenge blitt brukt som søppelplass og festlokale.

– Vi fant juicekartonger fra åttitallet, og gamle tv-godt-poser, sier Sissel Jeaneth Gilbertsen Knudsen.

Hun tok i fjor initiativ til Facebook-gruppa «Bunkerentusiastene i ryddeaksjon». De har som mål å rydde bunkere i Rogaland for søppel, slik at de blir lettere tilgjengelige for allmennheten.

– Jeg er så ofte i bunkerne uansett, så jeg kan like godt rydde litt også, sier Knudsen.