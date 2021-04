«Jeg er skremt av min egen oppførsel overfor damer. Er det unormalt?»

Etter flere forhold skammer han seg over sin egen oppførsel. Han har løyet, vært utro og sendt bilder. Nå ønsker han å forandre seg.

Åge Peterson

Jeg er en mann i slutten av 20 årene som ikke har hatt så mange langvarige forhold. Når de har tatt slutt, har jeg brukt lang tid på å komme meg videre.

Jeg har blant annet vært i et forhold hvor kjæresten min var utro, og hvor jeg svarte med samme mynt da jeg oppdaget det. Det hele endte med at jeg ble knust, og at jeg forandret meg: Jeg ble kald og fikk et usunt forhold til damer.

For tiden har jeg et forhold som er på bristepunktet. Vi har vært sammen i snart ett år. Jeg bryr meg veldig om henne og vil for all del ikke miste henne.

Samtidig har jeg hatt en selvdestruktiv oppførsel, hvor jeg har tatt henne for gitt og ikke brukt tid på å forstå hennes meninger og hva hun har med seg i sin bagasje.

Bekymret for hvordan jeg oppfører meg

Jeg gikk til og med fra henne for en tid siden og tok opp igjen kontakten med min eks, som jeg har et barn med. Samtidig var jeg helt desperat etter bekreftelse på om denne avgjørelsen var riktig, og det endte til slutt opp med at jeg ba på mine knær om å få komme tilbake igjen. Etter dette har jeg kjent på en bekymring for hvordan jeg har oppført meg i dette forholdet. Det har nok også kjæresten min gjort, men det virker som om hun har jobbet seg gjennom ting.

Men det er ganske ille det jeg har gjort.

Jeg har vært på en rekke sjekkeapper, jeg har vært utro ved flere anledninger, hatt upassende samtaler med jenter, sendt bilder og løyet. Jeg har ikke turt å fortelle om alt jeg har gjort bak ryggen hennes. Det er hun som har måttet grave det frem, litt etter litt. Og gang på gang har hun gått i kjelleren når hun har funnet ut av ting. Nå er – endelig – alt på bordet. Det verste sparte jeg for øvrig til sist.

Jeg sitter igjen og spør meg selv hvordan en person kan gjøre sånt mot noen man er glad i? På mange måter har jeg prøvd å fortrenge det jeg har gjort, for å slippe å ha dårlig samvittighet. Og det skremmer meg litt. Men jeg kjenner også at jeg er skremt av min egen oppførsel overfor damer. Er det unormalt?

Jeg ønsker i alle fall å slutte med denne oppførselen, for den fører ikke noe godt med seg. Samtidig er jeg redd for at jeg er ødelagt, og at jeg ikke klarer å fikse meg selv. Finnes det noe form for hjelp eller behandling jeg kan søke, for å finne ut av meg selv?

Psykolog Frode Thuen svarer: