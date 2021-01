Dette er vin-juice: Super til tapas og spekemat

Kjennes det som om «alle» kan mer om vin enn deg? Vil du bli dyktigere? Da har jeg noen tips til deg.

Husker du den gangen Vinmonopolet hadde skranke og nordmenn var engstelige for å uttale vinnavn feil? Å kjøpe vin var omtrent like morsomt som å oppsøke en offentlig etat.

Husker du da alkoholprosenten skulle være høy og smaken bare tålelig? Da såpass mange mente de kunne mekke vinen selv, i en glassballong på badet, at det var en egen nisje?

Ved starten av 2021 kan vi slå fast at bildet er betydelig endret. Nå kjennes det som om «alle» kan vin. I går leste jeg et smaksnotat som imponerte meg. Han som skrev det, dukket opp på et vinkurs for et par år siden. Kompisgjengen satt på bakerste rad. Stemningen var høy. Han tok notater.

Nå sammenligner han årganger fra Bordeaux. Naboen setter seg på skolebenken for å lære smaksteknikk. Venninnene med hang til eksklusiv champagne, har startet vinblogg.

Blir du inspirert eller resignert? Kjennes det som et hemmelig stammespråk du ikke får ta del i? Her er mine beste tips for å komme opp i nivå. Kjapt.

Smak ordentlig

Jeg vet at det kan kjennes merkelig å skylle vinen rundt i munnen eller å snuse høylytt. Katastrofalt å gjøre på date, men nå er alle bare hjemme i egen stue.

Det er enkelt. Likevel er det overraskende få som faktisk smaker ordentlig på det de har i glasset. Åpne opp munnen etter svelget. Pust lett ut. Hva kjenner du? Hva smaker det? Hvor lenge sitter smaken i? Noen få sekunder med konsentrasjon er selve startpunktet.

Finn ordene

Og så? Du kjenner det prikker. Du kjenner det smaker ... rødvin? Smaken minner deg om noe, men hva? Følelsen ligner den du får når du møter et kjent fjes på gaten du ikke klarer å plassere.

Hva er den duften? Du mangler ord for hva du smaker. Du trenger dem for å beskrive hva du liker. Uten vokabular blir det lett ensomt. Jeg husker følelsen av å stå på Vinmonopolet og forsøke å gestikulere en smak. Håpløst – og veldig flaut.

Tøm kjøkkenskapene

De fleste dufter og smaker i vin minner om noe du allerede kjenner, men har glemt. Hva lukter egentlig sitron? Pepper? Vanilje? Sistnevnte er en duft vi ofte assosierer til eikefat som vinen kan lagres på.

Husker du duften, er veien kort til at du kan si noe om vinen har ligget på fat eller ståltank. Om produsenten brukte amerikansk eller fransk eik. Høres ut som trylling? Nei da, det er bare metode. Men alt begynner med at du åpner lokket på vaniljesukker eller snuser inn en vaniljestang. Du har det antagelig i kjøkkenskapet. Prøv.

Sammenligning er neste steg

Ved å smake to viner samtidig kan du sammenligne. Har du tre smaker, kan du rangere. Fire, og du har et univers. Blir det for dyrt? Finn et kurs. Slå opp i en bok. Tilbudet er massivt, både fysisk og digitalt.

Vil du starte hjemmeskole allerede til helgen? Da har jeg forslag til første økt her.

Ingvild Tennfjords anbefalinger: