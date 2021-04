Henrik J. Henriksen Glem blåbærene – prøv heller koreansk pannekake Pannekaken er som et lerret som kan dekoreres med de vidunderligste smaker.

Som for de fleste nordmenn i min generasjon, er flate pannekaker enten forbundet med syltetøy, sukker eller Nutella/Nugatti. Det kan til nød være en salt versjon med salt flesk eller bacon. Jeg snakker nå om de flate, store pannekakene, og ikke den amerikanske, fluffy varianten. Ikke et vondt ord om dem, men jeg synes de gode, gamle har et helt annet potensial når det er snakk om å tilsette smaker.

Jeg har aldri vært i Korea. Men jeg besøker alltid koreanske restauranter, der de finnes. Noe som ofte kommer på bordet, er nettopp pannekaker i utallige varianter. Den med vårløk, er kanskje den mest vanlige.

Egg og røre hver for seg

De tynne, grønne løkene blir så vidt dekket av pannekakerøre og presset hardt ned i pannen til de får en litt crispy konsistens. Nettopp på grunn av sprøheten (antar jeg), er egget ofte skilt fra resten av røren og fremstår nærmest som et eget lag på retten. Altså litt omelett og litt crepe på samme tid.

Du kan få den med skalldyr, med flesk, med kimchi, squash og så videre i det uendelige. De fleste vet at om man har egg og hvetemel i huset, så har man alltid et måltid, men ikke alle vet hvor godt det måltidet faktisk kan bli.