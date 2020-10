Hva skjer når mamma klikker?

Kvinnen i 30-årene er akademiker med en ansvarsfull stilling. Hun er gift og mor til to små barn. Og: Hun har et alvorlig problem hun ikke snakker høyt om.

Fredag formiddag spaserer hun nedover brosteinsgata med en iskaffe i hånda. Svart kjole, sandaler, skulderveske i skinn. Hun stanser foran et sennepsgult trehus nedenfor Valbergtårnet. Nipper til iskaffen.

Et par minutter senere kommer en annen kvinne nedover gaten. De smiler og hilser – uten å ta hverandre i hendene – før de går inn den ærverdige døra. På dørglasset står det med små, nesten usynlige bokstaver: ATV.

Én etasje opp i et lyst og luftig kontor. Et høyt vindu med sprosser. En vase med langstilkede roser i vinduskarmen. En pakke Docs på et ryddet og rent skrivebord. Fire grå loungestoler vendt mot hverandre.

Kvinnen i midten av 30-årene setter fra seg iskaffen på et lite bord og slipper seg ned i en av stolene. Hun har vært her mange ganger før, på kontoret til Randi Mossefinn, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut i Stiftelsen Alternativ til vold i Stavanger.

Mossefinn tørker vekk ord fra en glasstavle, ord som tilhører en annen time, skrevet med tusj under andre samtaler.

Kokt i hodet, står det.

Skreket.

Roe ned.

Så er tavlen blank. Klokka er passert 10.30. Døra lukkes.

«Ragnhild» kibber av seg sandalene.

Samtalen – eller terapien – kan begynne.