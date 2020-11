Lei av kjærestens prioriteringer: - Jeg vet aldri når han kommer, eller om han dukker opp i helgene

Foto: Åge Peterson

Etter lang tid er hun lei av kjærestens prioriteringer: – Jeg vet aldri når han kommer eller om han dukker opp i helgene.

Jeg er i en situasjon som gjør meg veldig usikker og ukomfortabel. Det handler om forholdet til kjæresten min, som jeg har en lang og kronglete historie med. Vi ble kjærester allerede som tenåringer, men jeg gjorde det slutt etter noen år på grunn av hans sjalusi.

Mange år senere traff vi hverandre igjen, da hadde begge gått igjennom et samlivsbrudd. Etter en tid flyttet vi sammen i huset hvor han hadde bodd med sin ekskone.

Det viste seg fort å by på problemer, på grunn av ufin oppførsel fra ekskona. Det haglet med kritikk, og barna ble satt opp mot meg i et forsøk på å ødelegge vår lykke. Til slutt møtte jeg veggen og måtte flytte ut. Jeg klarte rett og slett ikke å bo der lenger. Gikk i terapi i ett år for å takle angst og depresjon.

Kjæresten min reagerte med å trekke seg tilbake og unngå å snakke om tingenes tilstand. Så til slutt valgte jeg å gjøre slutt på forholdet igjen.

