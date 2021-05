Jonas Haarr Friestad Seirene har vært store. Tapene enorme. Så mistet han nesten seg selv. Erik Johannessen, Vikings mestvinnende fotballspiller, gir aldri opp før dommeren blåser for godt. Erik Johan­nessen har skrevet bok: – Først mistet jeg Brit Tone, så holdt jeg på å miste eget liv

Publisert:

Erik Johannessen.

Erik Målmann.

Erik.

Legenden.

Viking-spilleren.

Han som har vunnet mest av alle.

Ingen hadde råere kinnskjegg, breiere flir, eller heftigere redninger.

Rockestjernen.

Sjarmøren.

Historiefortelleren.

1970-tallet var hans store tiår.

Siden spaserte livet av gårde. Mest i gangfart og lett jogg. Men også i en sånn hastighet at Erik måtte kjempe hardt for ikke å snuble over ende og bli liggende for godt.