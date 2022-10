Røyken dreper

Sauda er et industrieventyr. Men måtte barn, kvinner og menn dø for at bygda innerst i en fjordarm skulle oppleve økende velstand?

Finn E. Våga Journalist

Pål Christensen Fotograf

I november 1924 rammet tragedien med nådeløs kraft:

Seks år gamle Åsmund Tollefsen Hølland skulle aldri mer løpe over sommergrønt gress på gården han hadde vokst opp på, eller hjelpe foreldrene med å drive kyrne hjem fra beite.

11 måneder gamle Asbjørn Kjellevold hadde tatt sine siste ustø skritt over stuegulvet.

Familien rakk å feire Haldis Olaug Berge sin ettårsdag før sorgen fylte hjemmet.