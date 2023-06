Gruer seg til å treffe foreldrene hans

De har bare hilst via Facetime, og inntrykket er ikke det beste. Nå skal de feriere sammen.

Jeg gruer meg til sommerferien. Da skal samboeren min og jeg være sammen med hans foreldre på hytta deres i en uke. Det tror jeg kan bli veldig krevende. De bor på en annen kant av landet, og jeg har bare så vidt hilst på dem i forbindelse med at samboeren min har snakket med dem på Facetime. Og det har ikke vært spesielt hyggelig, synes jeg.

Jeg traff samboeren min i fjor høst, og vi flyttet sammen nå i vår. Så alt er veldig nytt, og sommeren blir første anledning til å bli kjent med foreldrene og familien hans. Så da han for en tid siden foreslo at vi skulle tilbring en del av sommerferien i hans hjemby, og på hytta sammen med foreldrene hans, var jeg med på det. Ellers ville han helt sikkert følt at jeg egentlig ikke er interessert i forholdet vårt. Men det er jeg virkelig. Vi har det veldig fint sammen, og jeg ønsker at vi skal satse på hverandre.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Samtidig kan jeg ikke fri meg fra at jeg er litt skeptisk til foreldrene hans. Både på bakgrunn av det han har fortalt om dem, og ut fra det inntrykket jeg har fått de to eller tre gangene jeg har hilst på dem via Facetime. Da har de fremstått som ganske uinteresserte og ikke spesielt varme. Samtalene har stort sett bestått av høflighetsfraser og overfladisk snakk.

Samboeren min er veldig glad i foreldrene sine, så jeg har vært forsiktig med å si noe negativt om dem. Jeg har heller ikke vært veldig tydelig på at jeg gruer meg til å være sammen med dem nå i sommer. Jeg har riktignok antydet at det kan bli litt mye med en hel uke på en ganske liten hytte, men han er sikker på at jeg kommer til å trives veldig bra, både med foreldrene hans og med å være på hytta. Og det kan jo tenkes at han har helt rett. Jeg er nok en litt reservert person. Jeg trenger tid for å føle meg trygg og avslappet i møte med nye mennesker. Og her blir jeg liksom kastet inn i det fra første øyeblikk. Så jeg ville nok grudd meg til en slik situasjon, uavhengig av hvilket inntrykk jeg hadde hatt av dem i utgangspunktet.

Hva synes du jeg bør gjøre? Bør jeg være tydeligere overfor samboeren min om hva jeg tenker om dette? Eller vil det kunne skape en dårlig stemning mellom oss, og gjøre at hele sommerferien med foreldrene hans kommer dårlig ut fra start? Jeg vil virkelig ikke gjøre det verre enn det trenger å bli, og jeg vil absolutt ikke såre samboeren min med min tvil og usikkerhet. Han gleder seg til denne uken. Håper du har noen gode innspill!

Psykolog Frode Thuen svarer: