Hun var livredd da drosjen svingte av motorveien. Så møtte hun Tom Rune

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Han var kjekk og sjarmerende, og mye tynnere enn i dag, sier Pamela ertende om ektemannen Tom Rune.

Det var bekmørkt, og Pamela de la Vega Jimenez begynte for alvor å bli bekymret. I stedet for å kjøre rett mot flyplassen, slik han hadde fått beskjed om, hadde taxisjåføren svingt av motorveien.

Klokken var tre om natten, Pamela hadde kommet rett fra fest og klarte knapt holde seg våken.

Da den gule taxien sakket farten og svingte inn i Rio de Janeiros mørklagte bakgater, ble hun mer og mer urolig. Til slutt stoppet drosjen i et fattig område. Pamela var ung, vakker og alene. Nå satt hun vettskremt i baksetet og tenkte på alle advarslene hun hadde fått, at hun for alt i verden ikke måtte være alene i Brasils drapshovedstad.

Så åpnet døren seg.