Kan separate soverom redde forholdet?

Snorking og andre forstyrrelser i dobbeltsengen har ødelagt både nattesøvn og ekteskap. Separate soverom kan være løsningen. Men hva skjer med sexlivet da?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

At god søvnkvalitet er både viktig og helsebringende, har vi lest mye om i aviser og magasiner de siste årene. Også hvor farlig det kan være å ha dårlig søvnkvalitet over tid:

Økt risiko for depresjon, overvekt, hjerte- og karsykdommer, kreft, demens og død.

Livsfarlig, altså.

Tidsklemme, stress og lyset fra de stadig hyppigere brukte mobilskjermene har fått mye av skylden for at stadig flere sliter med søvnen. Og rådene fra søvnforskere har vært mange. Ett som går igjen er dette:

– Ikke legg deg før du er søvnig. Sengen bør bare brukes til to ting: søvn og sex.

Sikkert et fornuftig råd, særlig for dem som sover alene.

Men hva med alle ektepar og samboere som deler dobbeltseng? For dem garanterer dette rådet på ingen måte en god søvnkvalitet.