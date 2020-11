Ansjos og kapers er en uslåelig kombi­nasjon. Prøv disse oppskrif­tene

Man trenger ikke være kokk for å ha fått med seg at ansjos og kapers ofte opptrer sammen.

Jeg snakker ikke bare om der fisken ligger godt kveilet rundt den lille blomsterknoppen til pynt, men om alle rettene der de utgjør selve paradenummeret.

Ansjosen, den klassiske salte varianten som du kan finne over hele verden, fiskes særlig vest i Middelhavet, ved Gibraltar. Her er den blitt fisket og møysommelig lagt på salt og tønner i et par tusen år. Og herfra har den reist med greske, romerske og ikke minst arabiske sjømenn ut i verden.

Vi skal ikke langt tilbake før de eneste fiskeslagene som hadde høy salgsverdi i sydlige strøk, var fet fisk. Den viktigste var den bitte lille ansjosen.

