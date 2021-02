Rødvin på boks får en soleklar sekser

Hvorfor er det så himla vanskelig å finne en god boksvin? Denne uken senker vi terskelen med tydelig språk og nye ord.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg ser jo at folk blir nervøse. Tanken bak er god. De har fått en vin eller smak jeg tror vil glede dem. Men så skjer det noe rart. Vin har en egen evne til å gjøre at ellers selvsikre folk, plutselig kjenner seg klønete. Så de strammer seg opp. Forsøker å finne ordene til å snakke et språk de ikke egentlig behersker. Og med et knips er nytelse forvandlet til prestasjon. Sanselighet blir en eksamensoppgave. Du kan nærmest høre kjevene knake med sammenbitte tenner.

Derfor sier jeg nå unnskyld

For det er jo ikke vin i seg selv som gjør folk så usikre. Det er oss som driver med vin. Noe i vår formidling, eller kanskje nettopp fravær av det, skaper en ubehagsfølelse i mange.

Senest i går fortalte en venninne at hun var usikker på om hun klarte å lære seg vin. Noen gubber med hang til snobberi, overdreven rulling med glass og behov for posisjonering, hadde kverket all hennes lyst til å utforske smak.

La meg legge til at hun er lege. Hun tar liv og død-vurderinger på daglig basis. Er en akademisk racer. Men – var altså usikker på om hun klarte vin.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.