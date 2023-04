Norge trenger flere som Eli og Eirik. Men utdanningen de tar, blir mye dyrere

GDANSK: Eli kan snart pakke legekofferten for å dra hjem til Stavanger, mens Eirik har fire år foran seg i Polen. Han vil pådra seg minst 30.000 kroner ekstra studiegjeld for hvert år. På grunn av et pennestrøk i statsbudsjettet.

I Gdansk, en drøy times flytur sørøstover fra Stavanger lufthavn, Sola studerer 250 nordmenn medisin. Eli Charitou Johnsen (25) og Eirik Isaksen Giske (24) er to av dem.

Hun er femteårsstudent, mens han er andreårsstudent og har fire år foran seg i Polen og kommer i likhet med mange norske studenter til å ende opp med mye mer gjeld enn de har planlagt.

Norske studenter i utlandet har hittil dekket 70 prosent av skolepengene med stipend. Fra og med i år reduseres stipendandelen til 40 prosent. Det er dramatisk. I tillegg har strømprisen og husleia steget, mat og klær er blitt dyrere, og den norske krona har sunket i verdi i forhold til den polske zlotyen.