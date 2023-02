Psykolog Frode Thuen: Skjelt ut i vennemiddag

På en fest ble hans kone utskjelt av et vennepar. Hun har aldri fått en unnskyldning, så hvordan skal de gå videre?

Frode Thuen

Takk for en fin spalte, som jeg leser med stor interesse. Nå håper jeg du kan hjelpe meg med følgende: Vi er noen vennepar i slutten av 40-årene, som har holdt sammen siden studietiden. Sist vi møttes ble det en diskusjon rundt bordet, hvor én kommer med et utsagn som de andre stiller spørsmål ved. Denne personen liker veldig dårlig å bli motsagt (det har skjedd ved flere anledninger tidligere) og hever stemmen, blir sort i øynene og begynner på en tirade mot min kone.

Etter hvert reiser ektefellen seg og slenger seg på med meget høy stemme, og det glir over i utskjelling. Vi andre prøver å roe ned situasjonen, men det ender med at de to forlater selskapet. Resten av oss sitter lamslåtte og sjokkerte igjen, enige om at dette var helt uakseptabel oppførsel.

Prøvde å få en beklagelse

Det kunne selvsagt endt der, men jeg hadde behov for å snakke mer om saken. Jeg ringte litt senere til min venn og uttrykte misnøye med hvordan de hadde oppført seg, og mente at det var på plass med en beklagelse fra deres side. Alle kan jo bli oppskjørtet og oppføre seg litt urimelig av og til, men det vil som regel ordne seg hvis en beklager oppførselen. Men det får jeg ikke her.

Han er bare opptatt av å beskrive hvordan diskusjonen forløp, og at dette var helt normalt og noe en måtte tåle. Senere har vi hatt en litt lenger samtale, som for så vidt var grei nok. Men det eneste som kom ut av den, var en typisk «politiker»-unnskyldning: Han er lei seg for at min kone ble lei seg.

Jeg kunne selvsagt bare lagt dette bak meg. Men det er noe som er blitt ødelagt, jeg har mistet respekten for min venn. Det ville hjulpet enormt med en ordentlig unnskyldning, men når den ikke kommer, vet jeg ikke hvordan jeg skal gå videre. Er det slik at en bare skal glemme slike ting? Er jeg altfor følsom og burde tåle det? Min mor krevde alltid en unnskyldning når vi hadde gjort noe galt, men er det veldig gammeldags å tenke slik? Jeg er veldig i tvil. Jeg ønsker ikke å miste min venn og håper du kan gi meg noen råd.

Psykolog Frode Thuen svarer: