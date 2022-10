Slik unngår du å få vondt i hodet av vin

Dropper du rødvinen fordi du er redd for hodepine? Det er ikke sikkert det er tanninene du reagerer på.

Løsningen er kanskje kjedelig. Den gode nyheten er at den kan gi deg en bedre vinopplevelse.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Forrige uke prøvde jeg å svare på et leserspørsmål om hvilken vin som er sunnest. Dette temaet går det an å si en del mer om, så her kommer en slags oppfølger.

Du har sikkert hørt uttrykket «rødvinshode». Tidligere trodde mange at det var tanninene i vinen som gjorde dagen derpå litt tyngre enn den hadde trengt å være. Det har det vist seg å være vanskelig å bevise. Tanniner finner man flere steder, blant annet i te, og det er vel sjelden man våkner med skallebank fordi man har vært litt hard på Earl Grey-en.