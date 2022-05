For syk til å straffes

Var det viljen eller sykdommen som drepte? Bli med inn dit Norges farligste og sykeste gjerningspersoner tvangsinnlegges.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Asfalten glinser i blålys, blodsøl og blitzlamper. Onsdag 13. oktober i fjor var det på Kongsberg det gikk galt. Med piler, bue og kniv drepte gjerningsmannen fem, skadet flere, truet et titall og satte skrekken i en hel nasjon.

Når rettssaken mot den tiltalte i Kongsberg-saken starter 18. mai i år, vil han etter alt å dømme fritas for skyld og dømmes til behandling. De sakkyndige har nemlig konkludert med at gjerningsmannen hadde en så alvorlig psykisk lidelse at han trolig ikke kan straffes.

I så fall føyer Kongsberg-saken seg inn i rekken av saker med utilregnelige gjerningspersoner. Når blålysene slås av, begynner jobben med å avdekke gjerningspersonens evne til å være skyldig.