Hun ble rik og berømt for å ha stilt ut skitne truser og kondomer. Nå har Tracey Emin inntatt en av Norges feteste tomter Det klikket for henne da hun så Munchmuseet innvendig. Men nå har Tracey Emin (58) i alle fall sørget for at Munch får en mor.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– God morgen. Jeg ringer for å si at Tracey gjerne vil utsette intervjuet. There are health issues.

Det er Harry Weller, Tracey Emins creative director, som ringer. Han spør hvor vi er. Svaret er at vi er i flyet, på vei til England, og at vi akkurat taxer ut på rullebanen.

– OK, sier han, med et lite sukk.

Han mumler noe om at «for når hun er sånn, så ...» før han tar seg sammen og lover:

– I’ll get her rested.