Oppskrift: Denne retten er gjestene ville etter I Bernt Sætres fiskerett er jordnær og sofistikert på samme tid. Og det beste av alt er at den ikke er det spor vanskelig å lage.

Da Angr åpnet dørene i april, var det spesielt én rett gjestene snakket om i ettertid: Skatevinge med selleriskum.

Men skatevinger er jo ikke noe som kommer flytende eller flaksende forbi hver dag, med mindre man har ualminnelig gode kontakter i fiskeribransjen. Derfor har kjøkkensjef Bernt Sætre på Angr gjenskapt retten med torsk i hovedrollen, slik at terskelen blir litt lavere for å lage herligheten hjemme. Men for all del, skulle du finne på å dra opp en skate fra fjorden, er det supergodt å bruke det også.

Retten er komponert av råvarer man typisk finner lokalt, akkurat slik Sætre liker det.

Bernt Sætres torskerett smaker nydelig, ikke minst på kalde høstdager.

Stekt torsk med bygg og sellerisaus