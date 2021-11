Lyst til å smake på mye vin? Da drar du hit.

Lengter du etter mengdetrening? Nå kan du delta på messer, men det er lett å trå feil. Her er triksene du trenger å mestre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vet du hva som skiller proffene fra entusiastene? Muligheten til å smake mye vin.

Du har hørt meg snakke varmt om mengdetrening før. Det ligger mye kunnskap og ordløs forståelse i det å sammenligne ulike stiler og kvalitetsnivåer på kort tid. For oss som jobber med vin, er mengdetrening en del av hverdagen. Men hva med deg som må handle inn alt selv?

Heldigvis finnes en snarvei. Meld deg på en vinmesse. Hold utkikk etter vinfestivaler der du bor. Under pandemien har nesten alle smakemuligheter for privatpersoner vært avlyst. Nå er de tilbake. Men hvordan oppfører man seg egentlig på en messe? Her er en guide til læring – og overlevelse.

Lag en plan: Jeg husker følelsen av å bli overveldet på min første vinmesse. Navn på viner, regioner og produsenter gled over i hverandre. Med hundrevis av valgmuligheter, rekker du ikke å smake alt. Du trenger en plan.

Hva er du aller mest nysgjerrig på? Bobler, hvitvin eller rødvin? Vil du konsentrere deg om én drue, eller stige i gradene på kvalitet?

På den første messen gjorde jeg absolutt alt feil. Jeg smakte rødt, hvitt og rosé om hverandre. Hadde ikke hjerte til å spytte ut de dyreste vinene. Heller ikke de som smakte veldig godt.

Til slutt luktet alt neglelakkfjerner, mens hodepinen dundret i tinningene. Endte opp på en krakk, mens jeg knasket kanapeer fra et sølvfat. Uten at det hjalp på hverken humør eller form.

Spis først: Vinsmaking med lavt blodsukker er en skikkelig dårlig idé. Kjenner du følelsen av Ikea-handling på en lørdag? Akkurat sånn kan en vinmesse føles. Spis, og ta på gode sko.

Noter: Om du så bare klarer å klore ned to setninger om hver vin, vil det øke læringen betraktelig. Smaksnotater er bærebjelken i jobben min. Du blir overrasket over hvor mye informasjon som glipper. Bruk Ipad, mobil eller notatblokk.