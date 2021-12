Slik unngår du at barnebursdagen blir et mareritt Det skal være kos, men ender i kaos, gråt og ekskludering. Hvordan unngå at barnebursdagen blir et mareritt?

Jeg husker hvordan det ble hvisket om barnebursdagshelvetet som skulle komme. Vi satt der med våre søte ettåringer, flere voksne enn barn, og nøt den første, spesielle bursdagen. Diskusjonen om det som lå foran oss, fikk alle til å senke stemmen. Vi fablet om uregjerlige unger og utslitte foreldre. Jeg så på eldre barn, og det gikk et grøss gjennom meg.

Nå, mer enn et kvart århundre senere, har min yngste på 12 år avlagt sin siste egentlige barnebursdag. Og i dag forstår jeg bedre de ryktene jeg hørte den gangen. Jeg kan også si, lettet, at de nok var litt overdrevne. For jeg lever jo fortsatt.

Men er barnebursdager egentlig verdt det?