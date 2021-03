Slik lager du «insta-tacoen» Instagram er for flyktig til å brukes som kokebok. Da er det best å gå til eldre kilder.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Birria. Har du hørt om det? Smakt det? Ikke? Men sjansen er stor for at øyet har streifet retten. For aldri har mattrender spredt seg raskere enn nå.

På Instagram skjer det fortere enn du rekker å steke et ostesmørbrød. For meg er det en fantastisk kilde til inspirasjon, en mulighet til å hente frem ting fra fortiden.

Problemet er at et bilde på Instagram er fort glemt. Selv om vi har sett eller smakt noe, betyr det sjelden at vi har skjønt hva det er laget av og hvordan. Akkurat nå legger den mexicanske klassikeren birria, med røtter langt tilbake, igjen spor av salsa og kjøttkraft over alt i sosiale medier. Så i stedet for å like og dele, kanskje vi heller kan forsøke å lage og lære?

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.