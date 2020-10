Kristine og Toms nye etternavn er et symbol på det maskuline og det feminine. Med sitt selvlagde etternavn har Hanna Matilde alltid barna med seg. Men noen mener det var unødvendig å bytte. Da Kevin byttet etternavn, fikk han endelig jobb. Karoline tok partnerens etternavn, men noen år senere skapte det krøll. For Ragnhild kjentes det som hun ikke hadde noe valg. Hun måtte bytte. Da Ragnhild (45) ble skilt, tok hun etternavnet til Harry Potters fiende

Aldri før har det gått kjappere å hete noe annet. Se hvilke etternavn vi vil ha nå.

Hun skulle bytte fra Madsen, eksmannens etternavn, til et nytt. Pikenavnet ønsket hun ikke å gå tilbake til. «Du må finne på noe på M, så slipper vi å endre e-posten din», var beskjeden fra bibliotekets IT-avdeling. Ragnhild ba Facebook-vennene om forslag. Ragnhild Mummitrollet? Ragnhild Metal?

Så var det som alt falt på plass: Malfang. Mest kjent som den slemme familien i Harry Potter-serien. Hvorfor ville du ha et så slemt navn? spør barna på biblioteket. Når hun forklarer, er de musestille.

Nytt navn på ringeklokken

Ikke alle navnebytter er like drastiske som Ragnhild Malfangs. Men hvert år bestemmer tusenvis av personer seg for at navnet deres, kanskje hele identiteten, skal endres, blandes eller fjernes.

Før måtte man vente i flere uker for å få svar på om navnebyttet var godkjent.

Men i sommer kom en løsning som gjør at halvparten av søknadene behandles automatisk. Da kan man øve på ny signatur eller skrive nytt navn ved ringeklokken etter noen sekunder.

Hittil i år har over 100 personer byttet navn hver eneste dag i Norge. Skatteetaten vet ikke hvor mange av disse byttene som gjelder etternavn. Men ifølge forsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen gjør de fleste det.

Så hva vil vi hete nå?