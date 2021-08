De hevder de har sosial angst. Men oppførselen tyder på noe annet.

Frida Strømme

Jeg har møtt to eller tre personer de siste årene, som sier de har sosial angst. Om de har fått stilt diagnosen av noen profesjonelle, eller bare har diagnostisert seg selv, vet jeg ikke. Jeg har i hvert fall lest litt om sosial angst og forstår at det er et bredt spekter av alvorlighetsgrad og plager.

Det som likevel har overrasket meg litt med dem jeg har møtt, er hvor utrolig krevende og slitsomme de er å omgås. Dette har dessverre ført til at jeg har måttet ta litt avstand. Og det er jo trist når man vet at de i utgangspunktet sliter.

Det er flere ting som gjør at de er slitsomme å omgås. De kan blant annet være veldig masete og snakke overdrevent lenge om et tema eller en problemstilling, tilsynelatende uten å legge merke til at folk rundt dem for lengst har gått lei. Når man forsøker å bryte inn eller endre tema, eventuelt forlate samtalen for å gjøre noe annet, kan de ta det ille opp.

De har ofte liten forståelse for andres grenser

De kan utlevere svært private detaljer om folk rundt seg, gjerne i plenum, noe som gjør at man ikke klarer å stole på dem. De respekterer heller ikke andres nei, f.eks. når det gjelder sosiale invitasjoner. De tar ofte unormalt mye plass i sosiale settinger, og de kan være barnslige og umodne og lage konflikter av mindre episoder. De slår seg også veldig vrange hvis de ikke får viljen sin.

Les Frode Thuens svar lenger ned.

De har ellers en tendens til å være nebbete og frekke mot folk rundt seg og har behov for å korrigere andres adferd. De sier for eksempel: «Du skal ikke kaste mat!», «Du er ikke veldig sosial når du sitter på telefonen!», eller «Det er ikke pent å banne!» Når de ikke klarer å påvirke dem rundt seg, kan de ta det veldig ille opp og si ting som at «du bryr deg ikke om hva jeg sier, du». Og de tåler ikke å få direkte beskjed om at ting de sier eller gjør, er slitsomme eller krevende for andre.

Summen av alt dette gjør dessverre at man tar avstand fra disse menneskene. Det er jo egentlig trist for alle parter. Hva er det med sosial angst som gjør at disse folkene oppfører seg ufordragelig? Det ender jo med at deres største frykt går i oppfyllelse, nemlig at de ikke blir likt eller akseptert av folk rundt seg.

Hvordan kan man lære seg å håndtere mennesker som oppfører seg slik, sånn at man klarer å omgås dem og orker å beholde dem i nettverket sitt?

Psykolog Frode Thuen svarer: