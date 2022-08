Endelig kan vi mingle igjen!

Dropper du firmafesten fordi du frykter minglingen? Eller elsker du den og er deg selv 100 prosent? Begge bør skjerpe seg.

Du skal på en sammenkomst der mer står på spill enn et barbesøk eller privatfest med vennegjengen. Kanskje noe med jobben, kanskje et stort bryllup. Du vet at du kjenner noen få av dem som er til stede, men de fleste har du aldri truffet før.

Du ankommer lokalet alene.

Hva føler du?

Gleder deg? Gruer deg? Spent? Litt nervøs? Panikkslagen?

Hva gjør du?