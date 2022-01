Mamma «våknet opp». Nå lurer de voksne barna på hvor den gamle mammaen ble av

En i familien «våkner opp». Resten står igjen og lurer på hvor det ble av mammaen de kjente.

Den første delen av besøket var helt normal, husker «Lars». Moren hans hilste på babyen. Men så ville hun over på et annet tema. En video på Youtube han bare måtte se.

Først da forsto Lars hvor dypt inne i konspirasjonenes verden moren var kommet. Han hadde nettopp kommet hjem fra sykehuset med sin lille sønn og gledet seg til å vise ham frem. Men som så mange ganger før endte familiesammenkomsten i frustrasjon og krangel, forteller han.

Lars og søsteren «Ella» oppfatter at moren deres er så dypt inne i ulike konspirasjonsteorier, at det er som om hun er blitt medlem i en sekt. Moren mener på sin side at barna er hjernevasket, og hun er redd for at de vil dø av koronavaksinen, ifølge søsknene.

Lars og Ella er ikke deres virkelige navn. Av hensyn til familien og moren ønsker de ikke å stå åpent frem. Men de ønsker å fortelle hvordan det er å miste en som står en nær til en konspirasjonsteori. For det er slik de føler det – at de har mistet moren sin.

Hvordan ble det slik, har de spurt seg om mange ganger.