Sist han skulle lage tv, holdt Fotobonden på å drukne på grunn av en fiske­ørn. Denne gangen slår han seg nesten i hjel i jakten på måren

– Jeg har brukt opp mine ni liv for mange, mange år siden. Når jeg endelig stryker med, er det jammen på tide. At jeg er blitt 62 år, er et under. Men, hallo, jeg er utrolig glad i livet, altså – og kjempeglad for hver dag jeg får.