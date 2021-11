Etter 15 år endte gitar­kameratene i skifte­retten, men alt kan repareres Etter 15 år endte de to gitarkameratene i skifteretten, men alt kan repareres.

Lukten av et gammelt snekkerverksted er ikke så vanskelig å beskrive: Litt smøreolje. Litt lim. Kanskje et streif av lakk. Men først og fremst duften av treverk.

Lyden av en drøm som går i knas er verre å sette ord på.

Å spille den på gitar er nesten enklere.

Musikken kan ofte forklare der vi sliter med å finne de rette ordene. Melodien rommer både stolthet og vemod på samme tid.

En gitar er litt som livet. Alle tonene blir aldri helt perfekte. Du må inngå kompromiss og velge hva som er viktigst. Derfor er en gitar også et høyst personlig instrument med hode, hals og kropp.

Strengene gjør at gitarhalsen lever under et konstant press. Hvis gitaren faller og går i bakken, kan nakken knekke.

Da har du ikke flere strenger å spille på.