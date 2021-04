Brasi­liansk politi henla Reidar-saken uten å varsle norske kolleger

Brasiliansk politi har for lengst henlagt Reidar Edvin Sandanger-saken. Etter å ha pratet med den norske sjømannens eks-samboer i nærheten av millionbyen Recife, mener det føderale politiet i Brasil at nordmannen like gjerne kan ha forsvunnet i et annet land.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Selv om Reidar Edvin Sandanger selv oppga at han var i Brasil på den tiden han forsvant, og til tross for at han ikke er registrert med utreise fra landet, hevder en talsmann for det føderale politiet i delstaten Pernambuco at Sauda-mannen kan ha forsvunnet i et annet land. Her med sin brasilianske eks-samboer «Paula» (t.v), deres felles datter «Adele» og stedatteren «Ana Lucila», som «Paula» hadde før hun møtte Reidar. Privat

Den oppsiktsvekkende opplysningen fremgår av en melding talsmann Giovani Santoro ved det føderale politiet i delstaten Pernambuco, der Recife er hovedstad, har sendt til Aftenbladet.

Slik hører du «Savnet»

Er du abonnent?

Da har du tilgang til alle episodene som er tilgjengelig. Den beste lytteropplevelsen får du ved å laste ned Aftenblad-appen. Trykk på Lytt-knappen i menyen nederst i skjermbildet og finn Savnet-episodene. Du kan også lytte på episodene ved å gå inn på www.aftenbladet.no/savnet på PC, mobil eller nettbrett. Der finner du også masse ekstramateriale og får oversikt over alle artiklene i Savnet-serien.

Ikke abonnent?

Du kan likevel høre de to første episodene gratis. Du finner dem i nyhetssakene i Savnet-serien - eller der du vanligvis hører podkast. For å høre fortsettelsen, må du først opprette et abonnement på Aftenbladet.

For mer info:

Slik lytter du til Aftenbladets podkaster