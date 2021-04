Finn E. Våga Sjekk oppskriften: Slik blir fiskemiddagen en fest Kjøkkensjef Jim Ryun Vatland på Hemmeleg har noen triks i ermet som gjør det lett å lykkes når du vil ha fisk til middag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi er nok mange som har latt oss imponere av hvordan profesjonelle kokker tryller fram fantastiske retter med fisk. Samtidig er det ikke bare-bare å gjenskape suksessen hjemme. Kanskje er vi redde for at det blir for vanskelig eller for tidkrevende. Da kan veien være kort til de gamle traverne fra frysedisken i stedet.

Men god fisk trenger ikke være vanskelig å lage. Du må bare følge noen enkle regler.

– Fisken må være så fersk som mulig. Det er det første du må tenke på, sier Jim Ryun Vatland.