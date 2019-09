Margaret Atwood til A-magasinet: – I dag ser vi at lover og regler som vi har tatt for gitt i årevis, endres med et pennestrøk.

30 år etter at hun skrev «The Handmaid’s Tale», er Margaret Atwood (79) klar med romanoppfølgeren. I dette intervjuet forteller hun for første gang om den nye boken og hvorfor det er bra at Donald Trump snakker om klima, selv når han lyver.