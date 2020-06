Blomstene humler og bier elsker - fra vår til høst

Veronika med humle og flere små bier. Foto: Mari Horve Reite

Det er viktig at vi legger til rette for bier og humler i hagene våre. Våre små venner er sårbare arter, og sliter når natur bygges ned. Vi kan gjøre livet lettere for dem når vi kjøper planter til hagen.