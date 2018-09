Frykt og avsky i Sverige

AFTENBLADET/SVERIGE: Til tross for at den svenske økonomien er i bedring, skaper den populistiske nasjonalisten Jimmie Åkesson et inntrykk at «alt er skit», og at bare han kan gjøre noe med det. Er han en farlig mann, og er svenske tilstander egentlig så ille?