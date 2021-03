I moden alder prøvde hun en dating­side for første gang. Da mistet hun troen på ærlige menn

Hun er godt voksen og har vært singel en stund. Nå har fersk erfaring fra en datingside tatt fra henne troen på å finne en ærlig mann.

Takk for flotte, aktuelle temaer mellom mann og kvinne. Selv har jeg erfart lange og gode forhold i livet. Etter mange års ekteskap, og et langt kjæresteforhold som ble avsluttet for en god stund siden, har jeg som en godt voksen og velutdannet kvinne våget meg på en profil på en datingside. Jeg hadde på forhånd hørt at dette var en seriøs side.

Jeg har ikke aktivt søkt etter noen, men har fått mange henvendelser og tilbakemeldinger på at jeg er en flott kvinne. Det er hyggelig.

Jeg har ellers valgt å møte dem som tilsynelatende virker seriøse, og for en tid siden kom jeg i kontakt med en mann som bor i en annen by enn meg. Han ga et godt inntrykk, og vi hadde en fin ordveksling. Han ønsket etter hvert å treffe meg, og etter hvert avtalte vi et lite treff. Førsteinntrykket var positivt for begge, og vi ble enige om å møtes igjen. Etter litt kontakt frem og tilbake valgte han å trekke seg, med begrunnelse i avstanden. Det var greit nok.

Jeg avskrev ham og tenkte at det bare hadde vært et hyggelig treff, men plutselig tok han kontakt igjen og ville møtes. Jeg hadde registrert at han fortsatt var aktiv på datingsiden, og syntes det var hyggelig at han tok ny kontakt. Vel, vi møttes igjen og det ble til flere fine og hyggelige helger. Men jeg kjente underveis på at alle har en historie, også han. Og den siste helgen opplevde jeg at han var litt fraværende og kanskje litt upassende.

Samme begrunnelsen en gang til

Jeg hadde slettet min profil, men da jeg gikk inn for å se hva han hadde gjort, oppdaget jeg at han fortsatt var på. Jeg tror han oppfattet dette, og for andre gang trakk han seg med noe av den samme begrunnelsen som sist gang. Hvis han skulle gå videre i en relasjon, måtte det bli med en kvinne som bodde nærmere. Han var nøye med ordene kontakt og relasjon.

Jeg ble skuffet over at jeg ikke hadde sett hvem han virkelig var. Skuffelsen over at en velutdannet, voksen mann i en ansvarsfull stilling kunne oppføre seg så respektløst, gjorde inntrykk på meg. Jeg følte meg brukt og kjente på både skuffelse og sinne.

Hvordan skal jeg bearbeide dette?

Jeg valgte å gå helt ut av dette nettstedet og mistet – forhåpentlig bare midlertidig – troen på ærlige menn. Det er helt greit for meg at det ikke ble noe mer. Men jeg sliter med å bli kvitt skuffelsen og følelsen av mangel på mellommenneskelig respekt fra en person jeg trodde var seriøs. Jeg har mange gode venner, er aktiv, sporty og sosial og vet at dette går over.

Likevel, har du noen gode råd til å bearbeide en slik hendelse og opplevelse?

Psykolog Frode Thuen svarer: