Samvit­tigheten spiser henne opp: Bør hun fortelle om den uskyl­dige flørtingen med en kollega?

Hun har flørtet med en kollega på fest, men alt som skjedde, var et «luftkyss» på kinnet. Bør hun fortelle kjæresten om det?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Åge Peterson

Jeg er en kvinne i 20-årene som har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort. Håper du kan hjelpe meg å sortere tankene. I sommer var jeg på en fest med noen av dem jeg jobbet sammen med, og en mannlig kollega prøvde seg på meg hele kvelden.

Jeg tok imot oppmerksomheten, men ga lite eller ingenting tilbake. Siden jeg hadde kjæreste, måtte jeg selvsagt unngå mer, selv om jeg må innrømme at jeg egentlig hadde lyst der og da. Utpå natten, da han var blitt veldig full og pågående, sa jeg likevel at jeg hadde vært betatt av ham de siste dagene, og at jeg og kjæresten ikke hadde det så bra for tiden. (Det var for øvrig en sannhet med modifikasjoner.)

Deretter foreslo jeg at det var på tide å legge seg, og vi gikk sammen til hotellet. Vel fremme ga jeg ham en klem, og gikk til mitt rom. Han fulgte imidlertid etter meg og prøvde å kysse meg flere ganger. Til slutt lot jeg ham gi meg et «luftkyss» på kinnet.

Snappet med ham i etterkant

Dagen etter kjente jeg meg veldig betatt, og de påfølgende dagene snappet vi litt med hverandre. Bare vitser og ting vi kunne sendt til hvem som helst. Jeg følte likevel at det var feil. Litt senere traff vi hverandre på et nytt kollegatreff og ble sittende og prate, uten at det skjedde noe. Jeg ga ham til slutt en klem før vi gikk hver til vårt. Ikke noe prat om å være betatt denne gangen, selv om jeg følte litt at det lå i luften.

Dette var siste gang jeg så ham. Vi snappet litt de første dagene, men det gikk opp for meg at det jeg gjorde, var galt. Jeg slettet ham fra snapchat. I samme periode flyttet jeg inn hos kjæresten min, som jeg ikke hadde sett gjennom hele sommeren. Etter det har vi ikke hatt noen som helst kontakt, og nå er han helt glemt for min del.

Det jeg har dårlig samvittighet for, er at jeg var så betatt av en annen at jeg nesten «glemte» kjæresten min.

Men så er det denne samvittigheten, da. Jeg slet helt ekstremt den første tiden, ville bare fortelle kjæresten min hva som hadde skjedd. Samtidig hadde jeg veldig lite håndfast å fortelle, annet enn at jeg hadde flørtet litt for mye: Det jeg har dårlig samvittighet for, er at jeg var så betatt av en annen at jeg nesten «glemte» kjæresten min.

At jeg fortalte ham i fylla at jeg var betatt, at jeg bevisst unngikk å nevne/snakke om kjæresten min fordi jeg innerst inne ville ha oppmerksomhet, og at jeg lot ham gi meg et luftkyss etter mye mas. At jeg hadde kontakt med en jeg var betatt av og gledet meg til å få snapper fra.

Bør hun fortelle?

Jeg og kjæresten min har fått det så fint nå, men jeg føler veldig på at han ikke vet alt. Det er dager jeg har lyst til å fortelle alt sammen for å «rense luften» og få en ny og ærlig start.

Samtidig er jeg usikker på hvilken nytte det kan ha. Jeg er også usikker på hvor galt det er, det jeg har gjort. Jeg går meg helt vill i mine egne tanker. Det hører med til historien at kjæresten min klinte med en annen dame i fylla for et år siden, men han husket det knapt.

Han ringte meg og fortalte det med én gang. Jeg bruker dette litt som en unnskyldning for meg selv, men han var jo veldig redelig og fortalte med én gang.

Usikker på hva jeg skal gjøre. Er det lurt å fortelle? Og hvor galt synes du det jeg har gjort, er?

Psykolog Frode Thuen svarer: