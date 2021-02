Anne Grethe Fleischer (69) glemmer aldri dagen hun så ektemannen sin for første gang. Det er 60 år siden.

Snipp, snapp, snute – så var stevnemøter ute. Her er noen historier om hvordan det pleide å være – og én gang skal bli igjen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var en gang, i en verden som nå føles fjern, at man måtte over dørstokken for å finne kjærligheten. Romantiske eventyr startet ikke med teksting eller Tinder, men på kontoret, i baren eller kanskje under en tur til butikken. De riktig eventyrlystne kunne skrive en kontaktannonse eller kaste seg ut i en blind date. Men for folk flest var valget enkelt: Maker møtte man ansikt til ansikt.

Så kom internett. Digital dating gikk fra unntak til regel. Mens bare 2 prosent av amerikanske, heterofile par møttes på nettet i 1995, gjaldt dette for fire av ti par i 2017, ifølge en studie ved Stanford University. Det siste året har neppe gitt flere fysiske møter. Hjemmekontoret renner ikke over av potensielle partnere, tappekranene er stengt, og hvor mange finner kjærlighet ved første blikk over et legeblått munnbind?

Så la oss minnes hvordan det kunne være. Dette er historier om par som møttes der ute.

Om rødmingen. Usikre smil. Gnisten fra en hånd som tilfeldigvis (?) streifet borti. Blikk som sier mer enn tusen emojis.

Slik var det en gang, og slik skal det atter bli en vakker dag når viruset løsner grepet. Når en hel pandemis oppdemmet begjær slippes løs og nordmenn strømmer ut på vårslepp, klar for nye eventyr.