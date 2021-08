Disse vinene er perfekte til sensommerens grillfest

Selv om sommeren er på hell, har vi forhåpentligvis noen lune kvelder igjen før høsten tar over. Her er et knippe viner som du trygt kan servere til sesongens siste grillinger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi har forhåpentligvis mange dager med grillvær igjen før høsten jager oss inn.