justin jin Da faren hans ble kreftsyk, måtte journalist Justin Jin trenge gjennom Kinas mur av smitteverntiltak. Fire koronatester. To ukers karantene. Fullt verneutstyr og sterilisering av kloakken. Kina gjør alt for å holde pandemien ute.

Jeg er i Brussel da telefonen ringer. Det er broren min i Shanghai. Han sier at far har fått kreft, og at jeg må komme dit raskt for å være med å ta noen avgjørelser om behandlingen.

Men verden er oppslukt av en pandemi, og jeg befinner meg på et kontinent med så mye smitte at landene her topper Kinas liste over uønskede besøkende. Det er november 2020.

For å få plass på et av de få og dyre flyene som går til Shanghai, må jeg ta to covid-19-tester. En med prøver fra nesen min og en fra blodet. Begge må gjøres innen 48 timer før avreise og ved et laboratorium godkjent av det kinesiske konsulatet.

Når jeg får prøvesvarene, må jeg sende dem til konsulatet via en app på telefonen sammen med en lang liste med personlige opplysninger. Deretter aktiveres en QR «helse»-kode på telefonen min, som jeg må vise for å få gå om bord i flyet med det kinesiske flyselskapet i Amsterdam.

Smittevern på kinesisk

Landet som ble rystet av det første kjente utbruddet av covid-19, har nå klart å slå ned viruset. Og kineserne akter ikke å slippe det inn igjen utenfra. Myndighetene pålegger alle reisende fra utlandet en to ukers, streng karantene. Folk som kommer fra europeiske land, blir sett på med særlig mistenksomhet. Mange kinesere mener europeerne er uvillige eller ute av stand til å kontrollere viruset.