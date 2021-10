Ytterst på kanten i lakksko og smoking. Alt for å sette regionen ved Atlanterhavsveien på kartet. James Bond-feberen har nådd nye høyder på Averøy og i Hustadvika. 007- Fysikklærer Håvard Bringsli skal være Averøys svar på Daniel Craig.

Tre norske kommuner er med i den nye James Bond-filmen. Det tar de absolutt ikke lett på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Én er fysikklærer og for tiden hjemmeværende far. Den andre jobber med betong og er countryartist på si. Begge har lisens utstedt av ordfører for å promotere hjemkommunene Averøy og Hustadvika – iført smoking i fete biler.

En scene i den nye Bond-filmen er tatt opp på Atlanterhavsveien. Det har satt regionen i 007-modus. Men nå er retten til å drepe byttet med myke verdier, egne helter og flott natur i en lokal Bond-film.

For denne helgen skal tusenvis av nordmenn kjøpe overpriset popcorn og fomle etter kinobillettene på telefonen.

Og så ... er vi i gang! Den nye James Bond-filmen, No time to die, som har vært utsatt gjentatte ganger under pandemien, kan starte. Men ikke hvor som helst: Åpningsscenen er spilt inn i Nittedal.

Produksjonsselskapet så etter et tradisjonelt hus på et øde sted. Et sted hvor en kan gjemme seg fra omverdenen. Og det fikk de bygd på et islagt Langvann i Nordmarka.