Han var hjernen bak terrorangrepene i Paris og Brussel. USA skal ha drept Oussama Atar, men han er fremdeles ikke offisielt bekreftet død. USA skal ha drept ham, men han er fremdeles ikke offisielt bekreftet død. Nå pågår rettssaken mot ham, hans bror og 18 andre tiltalte i Paris.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

29. april 2019 publiserte kalif Abou Bakr al-Baghdadi en video på det krypterte nettverket Telegram. IS’ øverste leder beklaget det tapte slaget i Baghouz, det siste IS-kontrollerte området i Syria. Han takket krigerne, sa han ville hevne martyrene og lovet å kjempe videre mot Vesten. Med et maskingevær AK-47 ved sin side fremhevet han noen av sine beste menn.

Én av dem var Abou Yassir al-Belgicki – eller belgisk-marokkanske Oussama Atar. Ukjent for resten av verden, men ikke for belgisk etterretning. En 33-åring med et langt terrorrulleblad, en jihad-veteran og et svært ømt punkt for belgiske myndigheter.