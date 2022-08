Under pandemien var det en dramatisk økning i unge jenter med en spiseforstyrrelse. Så stor at FHI mener det er et folkehelseproblem for jenter i aldersgruppen 13–16 år.

Men hva er egentlig en spiseforstyrrelse? Og hvorfor får flere et vanskelig forhold til akkurat mat?

Gjennom artiklene i Generasjon uro har vi undersøkt nettopp det. Vi har snakket med personer som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Vi har snakket med helsevesenet, eksperter, forskere, organisasjoner og politikere.

Her finner du alle sakene i Generasjon uro-komplekset.