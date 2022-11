Psykolog Frode Thuen: Hun har sluttet å date

Kvinnen har et langt ekteskap og flere forhold bak seg. Nå lurer hun på om tiden inne for en ny epoke i livet.

Jeg har vært singel i et par år nå etter at jeg sist var sammen med en mann i et års tid. Han viste seg dessverre ikke å være «hel ved». Jeg har slikket sårene og kommet meg ovenpå igjen. Nå er jeg mer fornøyd med livet og meg selv enn det jeg kan huske å ha vært på lenge.

Jeg traff en flink gestaltterapeut som jeg gikk hos en periode, jeg lytter til gode podkaster, leser bøker og har jobbet bevisst med selvutvikling. I tillegg til å være opptatt av den mentale helsen min tar jeg også vare på den fysiske helsen ved å trene og være ute i naturen. De voksne barna mine har jeg god og nær kontakt med, og de små barnebarna gir meg mye glede og kos.

Venninner har jeg heldigvis også. De aller beste venninnene mine er gift, men de er i trygge relasjoner som gir dem anledning til å pleie vennskap utenom ekteskapet. Ingen av venninnene fyller alle mine behov og vice versa, så én går jeg på kulturarrangementer med, og en annen går jeg turer og trener med. Vi drar dessuten på hytteturer av og til eller inviterer hverandre på middag.

Jeg har også flere single venninner, men merker at jeg blir litt lei av det evinnelige snakket om dating og menn. Så av og til er det enklere å være sammen med dem som er i et forhold.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Så er det disse mennene, da

Men nå har jeg faktisk sluttet å date eller prøve å finne en ny mann. Det tar for mye tid og energi. Jeg savner riktignok av og til en mann å være nær – både fortroligheten og intimiteten det gir å være i et kjærlighetsforhold. Jeg har hatt flere beilere, men opplever at de er så «trengende». De ønsker seg en å være sammen med mer eller mindre hele tiden. Selv har jeg vært tydelig på at jeg hverken ønsker meg samboer eller tror at to mennesker kan fylle alle behov hos hverandre.

Jeg har heller ikke vært ute etter den perfekte mannen, mener jeg selv, men jeg orker ikke gå løs på «prosjekt mann» – som enten er overvektig, gjerrig eller sier at han skal legge om livsstilen sin. Jeg har i grunnen bare sett etter en snill og grei mann som har orden på livet sitt og seg selv, yngre eller eldre, og som klarer å finne på noe med kamerater eller familie uten at jeg må være med hele tiden. Men nå har jeg altså sluttet å date, og det føles ganske greit.

Jeg har et langt ekteskap bak meg. Kanskje er det nå på tide å avfinne seg med at jeg har vært heldig som fikk flotte barn, men at det nå er en annen epoke i livet mitt. Hva tror du, Frode?

Psykolog Frode Thuen svarer: