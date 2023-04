Psykolog Frode Thuen: Trumfer erotikk alt?

Hun begjærte aldri sin første mann. Og mener erotikken har holdt det andre ekteskapet sammen.

Jeg giftet meg i ung alder med en «sjelefrende». Vi hadde felles humor og delte de fleste interesser. Han så bra ut og var snill og omsorgsfull. Men hos meg manglet en vesentlig ting: erotiske følelser for ham. Jeg hadde kjent på slike følelser i tidligere kjæresteforhold og visste hvordan det kunne være. Og siden jeg var glad i ham, og alt annet i forholdet var perfekt, tenkte jeg at følelsene sikkert ville komme etter hvert. Men det skjedde ikke. Det ble mye skuespill for å imøtekomme ham, og etter hvert som årene gikk, mye vonde konflikter.

Så traff jeg en ny mann jeg ble hodestups forelsket i. Min ektemann var tålmodig og gjorde hva han kunne for å redde ekteskapet. Men etter 15 års ekteskap og en smertefull og opprivende prosess med resultatløs parterapi, forlot jeg min første mann. For senere å gifte meg med den nye kjæresten.

Min nye mann og jeg er så forskjellige som to mennesker kan bli. Vi har ulike interesser og veldig forskjellig bakgrunn. Men på det erotiske plan er det full klaff. Og gjennom mye kjærlighet, gjensidig respekt, god kommunikasjon og mange kompromissløsninger, fikk vi et godt og harmonisk samliv, som til nå har vart i over 40 år.

Jeg har tidvis savnet en å dele enkelte interesser med, slik jeg gjorde med min første mann. Og jeg ser at jeg i disse årene har tilpasset meg min nye manns preferanser, slik han sikkert også har tilpasset seg mine. Det har handlet om å gi og ta. Selv om oppbruddet med min første mann medførte mye skyld og smerte, har jeg aldri angret på det vanskelige valget jeg i sin tid tok.

Så til mitt spørsmål: Er det virkelig slik at erotikken trumfer alle andre sider av et samliv? Er seksuallivet det egentlige limet i et samliv når det kommer til stykket? Det hadde vært interessant med noen betraktninger rundt dette.

Psykolog Frode Thuen svarer: