Det er fryktelig å høre på. Og det er akkurat det som er meningen Ikke la deg skremme av gråten. Den er det lille barnets språk.

Gråt er den eneste måten det lille barnet kan kommunisere på. Bare gjennom gråten kan hun si «jeg trenger deg», «jeg er varm», «jeg er sulten», «jeg er ensom». Når barnet gråter, er det signalet om at hun trenger deg og forventer deg. Det betyr ikke at du må å slippe alt du har i hendene og komme løpende ved første lille knirk, men det er hennes måte å si at hun behøver din hjelp på, din nærhet. Gråten sier noe fint om båndet som dannes mellom dere.