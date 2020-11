Nylig møtte han ungdomsforelskelsen etter mange år. Følelsene blusset opp.

Nå er de bare venner, men kona hans synes det er vanskelig at de fortsatt møtes.

For en tid siden gjenopptok min mann, via Facebook, kontakten med en dame han var veldig forelsket i som ung. Han var ikke moden for noe forhold den gangen, men han ga uttrykk for sine følelser overfor henne.

Siden har han ikke tenkt mer på henne, ikke før hun plutselig dukket opp på Facebook, hvorpå han sendte henne en venneforespørsel. Og etter noe chatting og et møte som han tok initiativet til, blusset de samme ungdomsfølelsene opp igjen. Det at hun nå er singel, forsterket disse følelsene. Han fikk for øvrig vite at hun også hadde vært litt forelsket i ham den gangen de hadde kontakt.

For min mann var det som om følelsene fra ungdomstiden hadde ligget i en skuff som plutselig ble åpnet igjen. Og dagen etter at de hadde truffet hverandre, sendte han henne en «kjærlighetserklæring» og fortalte om følelsene som hadde dukket opp igjen.

Men han presiserte at han bare ønsket vennskap. At han var helt sikker på at han ville leve sammen med meg resten av livet, og at vi to hadde det bra sammen. I utgangspunktet tenkte han at han ikke turte å si noe om dette til meg, men etter tre dager kom han frem til at han måtte være åpen om det han opplevde.

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.